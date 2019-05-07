Названа главная версия катастрофы в Шереметьево - Коммерсант

Сгоревший в Шереметьево самолет (фото - EPA)

В уголовном деле аварии самолета SSJ 100 Аэрофлота, жертвами которой стал 41 человек, именно действия пилотов во время посадки в Шереметьево привели к катастрофе. Эта версия является пока доминирующей, сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к следствию.

"Не выработав топливо и с явным превышением скорости, они совершили посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП", - отмечается в сообщении.

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По данным издания, окончательные же выводы о причинах катастрофы сделают специалисты МАК и генерал из Следственного комитета.

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Коммесант перечисляет основные ошибки пилотов: решение пилотов лететь через грозовой фронт, летчики поторопились вернуться и приземлиться в Шереметьево вместо того, чтобы продержаться в воздухе некоторое время и выжечь лишний керосин.

Поэтому самолет садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности при посадке.

Эксперты указывают на ошибки при приземлении: пилоты не сумели правильно зайти на посадку в ручном режиме и превысили путевую скорость, а затем усугубили ситуацию, не справившись с отскоками самолета от взлетно-посадочной полосы. После второго такого "прыжка" стойки шасси пробили топливные баки, и начался пожар двигателя.

"Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание", - уточняется в сообщении.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.