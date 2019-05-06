Катастрофа в Шереметьево: Следком России назвал основные версии

Фото: EPA

Следственный комитет РФ назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево - недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщают росСМИ.

Одной из них - "недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта".

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Следствие также рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.

5 мая, лайнер Superjet 100 авиакомпании Ираэро, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По последним данным, погиб 41 человек из 73.

В работе сгоревшего всамолета до сих пор был зафиксирован один серьезный технический сбой.

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