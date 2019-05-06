Авиакатастрофа SuperJet 100 в Шереметьево: самое важное на сейчас

Фото: sledcom.ru

Вчера вечером, 5 мая, лайнер Superjet 100 авиакомпании Ираэро, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.

Самолет совершил вылет в 18:03 по местному времени, но почти сразу запросил экстренную посадку и начал разворот. Сесть с первого раза не вышло: он пошел на второй круг и затем совершил жесткую посадку.

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Неофициальная основная версия причин трагедии - попадание молнии в борт после взлета. Это подтвердили пилоты. Якобы у самолета отказала автоматика, после чего в 18:25 экипаж принял решение садиться. Решение принято из-за потери связи: экипаж общался с диспетчером по резервному каналу, который потом также отказал.

В Аэрофлоте говорят, что двигатели загорелись после жесткой посадки - неудачной, на середину полосы. Предполагается, что обломки стойки шасси могли попасть в двигатель. Это подтверждает видео: полностью загруженный топливом лайнер слишком резко и "тяжело" приземлился в 18:30: после двойного касания с взлетно-посадочной полосой его двигатели вспыхнули.

Подтверджена гибель 41 человека, их останки извлечены и доставлены в морг для опознания. Среди погибших - американец Джереми Брукс. Погибли врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь.

Всего на самолете летели 78 пассажиров и членов экипажа. В Минздраве РФ говорят о 38 выживших, в СК РФ - о 37.

У некоторых пострадавших ожоги I-II степени, до 15% тела обожжено. У двух тяжелое состояние, у одного - средней тяжести. По состоянию на утро 6 мая в больницах остаются 9 человек, еще 14 пострадавшим помощь оказали амбулаторно, пишет российский пропагандистсткий ресурс ТАСС. Глава администрации Североморска Владимир Евменьков, который был на борту, не пострадал.

Большую часть пассажиров эвакуировали через переднюю дверь по надувному трапу. В объятой огнем хвостовой части бортпроводник Максим Моисеев пытался открыть заднюю дверь, но когда у него ничего не получилось, начал помогать людям покинуть горящий самолет. Он погиб. Помимо него, из членов экипажа трое госпитализированы, один остался невредимым.

Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что "множество пассажиров тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь".

Тем не менее, эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд.

Следствие пока не называет основную возможную причину трагедии: рассматриваются различные версии произошедшего. SSJ-100 с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года и прошел плановое техобслуживание в апреле.

Командир самолета к моменту катастрофы налетал 6800 часов, в том числе на Boeing-737, а общий налет сгоревшего лайнера составил 1400 ч.

Следователи Следкома РФ допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Также изучается техническая документация. Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки, которая "привела по неосторожности к смерти двух и более лиц".

Сегодня был опубликован список тех 33 пассажиров, кто выжил:

Аксенов Юрий Александрович

Афанасьев Виктор Юрьевич

Бабаев Кирилл Сергеевич

Ветчинкин Сергей Александрович

Гончаров Владимир Леонидович

Гринберг Татьяна Леонидовна

Гущина Галина Ивановна

Деркунская Елена Петровна

Евменьков Владимир Васильевич

Егоров Петр Викторович

Егорова Наталья Борисовна

Зимницкий Дмитрий Валерьевич

Киселев Василий Александрович

Климов Евгений Александрович

Ключникова Екатерина Владимировна

Ковба Алексей Михайлович

Марченков Александр Сергеевич

Марченкова Юлия Игоревна

Молчанов Олег Николаевич

Молчанова Юлия Александровна

Прищенко Валерий Дмитриевич

Прищенко Денис Валерьевич

Савченко Михаил Михайлович

Ситникова Марина Владимировна

Тихонова Людмила Николаевна

Харинин Дмитрий Юрьевич

Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна

Конник Марина Михайловна

Кузнецов Сергей Владимирович

Печников Василий Сергеевич

Шилов Антон Валентинович

Сегодня утром из Шереметьево в Мурманск вылетел первый после аварийного перерыва рейс. Ираэро (Иркутск) не будет прекращать полеты на SSJ-100 из-за авиакатастрофы. Руководство компании не считает, что причиной было техническое состояние самолета, и указывает на "внешний фактор". В парке Ираэро осталось восемь таких самолетов.