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06.05.2019, 07:08

В РФ назвали возможную причину катастрофы самолета в Шереметьево

В РФ назвали возможную причину катастрофы самолета в Шереметьево - Фото
Фото: скриншот с видео

По данным росСМИ, самолет утратил связь с диспетчерами из-за удара молнии

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Авиакатастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево произошла из-за внешнего фактора. Об этом заявил гендиректор авиакомпании-перевозчика Ираэро Юрий Лапин, передает рупор Кремля ТАСС.

"Мы не считаем, что техническое состояние самолета послужило причиной (авиакатастрофы в Шереметьево - ред.), поэтому приостановки полетов не будет. У нас хороший опыт эксплуатации этих самолетов, считаем, что внешний фактор сыграл роль", - заявил он.

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По его словам, до конца дня будут первичные данные комиссии для исключения технической составляющей катастрофы. Ираэро не намерена прекращать полеты на самолетах Sukhoi SuperJet 100. 

Российский Интерфакс, в свою очередь, сообщает, что экипаж утратил "связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика" из-за попадания молнии и потому было принято решение о посадке. 

"Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, погиб 41 человек из 73.

Смотрите также: Москва. В самолете сгорел 41 человек из 78. Кадры с салона: видео

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Теги: Москва, авиакатастрофа, шереметьево, SuperJet100, аэрофлот
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