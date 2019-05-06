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06.05.2019, 09:14

Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался спасти пассажиров

Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался спасти пассажиров - Фото
Шереметьево (фото - EPA)

РосСМИ сообщают, что бортпроводник пытался открыть дверь в горящем хвосте самолета и выжить ему не удалось

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Бортпроводник самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев погиб во время пожара борта на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает рупор Кремля ТАСС со ссылкой на источники.

Сказано, что он пытался открыть дверь в горящем хвосте самолета, поскольку эвакуация пассажиров велась только через переднюю дверь по надувному трапу.

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"С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - рассказал собеседник.

Отмечается, что бортпроводник до последнего не выходил из самолета и выжить ему не удалось.

Вечером 5 мая в Шереметьево произошла катастрофа самолета Аэрофлота Sukhoi Superjet 100. Борт следовал в Мурманск. Незадолго после взлета пилоты доложили об аварийной ситуации. При жесткой посадке машина загорелась. По последним данным, погиб 41 человек из 78. Компания-перевозчик Ираэро заявила, что авария случилась из-за внешнего фактора.

Смотрите также: Катастрофа в Шереметьево. Пилот сообщил о молнии и посадке: аудио

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Теги: самолет, катастрофа, аэрофлот, шереметьево, SuperJet100, бортпроводник, максим моисеев
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