Катастрофа в Шереметьево. Пилот сообщил о молнии и посадке: аудио

В самолет Superjet100 авиакомпании Аэрофлот ударила молния, из-за чего была утрачена радиосвязь с диспетчерской, но пожар начался после жесткого приземления в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил мужчина, который представлен, как садивший борт пилот Денис Евдокимов, аудио разговора опубликовано в Telegram-канале Baza и на канале в YouTube.

"Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления и потеря радиосвязи, кратковременная", - рассказал пилот отметив, что борт перешел в режим "прямого (ручного - ред.) управления".

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По его словам, "возгорание началось после посадки, в воздухе пожара не было". Евдокимов добавил, что садили самолет при небольшой скорости, "все согласно оперативному сборнику экипажа". "Подходили к земле мы плавно, не могу сказать точно, почему произошел удар об землю", - добавил он.

Пилот отметил, что топливные баки были полные и посадка совершалась с учетом "превышения посадочной массы".

Вечером 5 мая в Шереметьево произошла катастрофа самолета Аэрофлота Sukhoi Superjet 100. Борт следовал в Мурманск. Незадолго после взлета пилоты доложили об аварийной ситуации. При жесткой посадке машина загорелась. По последним данным, погиб 41 человек из 78. Компания-перевозчик Ираэро заявила, что авария случилась из-за внешнего фактора.

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