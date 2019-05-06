Катастрофа в Шереметьево. Пилот сообщил о молнии и посадке: аудио

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пилот сгоревшего самолета сообщил, что при снижении баки были полные и посадка совершалась с учетом "превышения посадочной массы"

Реклама
Реклама

В самолет Superjet100 авиакомпании Аэрофлот ударила молния, из-за чего была утрачена радиосвязь с диспетчерской, но пожар начался после жесткого приземления в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил мужчина, который представлен, как садивший борт пилот Денис Евдокимов, аудио разговора опубликовано в Telegram-канале Baza и на канале в YouTube.

"Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления и потеря радиосвязи, кратковременная", - рассказал пилот отметив, что борт перешел в режим "прямого (ручного - ред.) управления".

Реклама

По его словам, "возгорание началось после посадки, в воздухе пожара не было". Евдокимов добавил, что садили самолет при небольшой скорости, "все согласно оперативному сборнику экипажа". "Подходили к земле мы плавно, не могу сказать точно, почему произошел удар об землю", - добавил он.

Пилот отметил, что топливные баки были полные и посадка совершалась с учетом "превышения посадочной массы". 

Вечером 5 мая в Шереметьево произошла катастрофа самолета Аэрофлота Sukhoi Superjet 100. Борт следовал в Мурманск. Незадолго после взлета пилоты доложили об аварийной ситуации. При жесткой посадке машина загорелась. По последним данным, погиб 41 человек из 78. Компания-перевозчик Ираэро заявила, что авария случилась из-за внешнего фактора.

Смотрите также: Москва. В самолете сгорел 41 человек из 78. Кадры с салона: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Москва, самолет, пилот, видео, катастрофа, посадка, аэрофлот, шереметьево, SuperJet100
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Катастрофа в Шереметьево. Пилот сообщил о молнии и посадке: аудио
Катастрофа в Шереметьево. Пилот сообщил о молнии и посадке: аудио
Москва. В самолете из 78 человек погиб 41. Кадры из салона: видео
Москва. В самолете из 78 человек погиб 41. Кадры из салона: видео
Циклон Фани в Индии продолжает бушевать: 33 погибших – видео
Циклон Фани в Индии продолжает бушевать: 33 погибших – видео
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Бизнес-неделя: новый Коломойский, пожар на АЭС и конкурент МАУ
Бизнес-неделя: новый Коломойский, пожар на АЭС и конкурент МАУ
Вагиф Алиев готов заплатить за Ocean Plaza $175 млн - СМИ
Недвижимость Вагиф Алиев готов заплатить за Ocean Plaza $175 млн - СМИ
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Катастрофа в Шереметьево. Пилот сообщил о молнии и посадке: аудио
Катастрофа в Шереметьево. Пилот сообщил о молнии и посадке: аудио
Москва. В самолете из 78 человек погиб 41. Кадры из салона: видео
Москва. В самолете из 78 человек погиб 41. Кадры из салона: видео 06:13
Циклон Фани в Индии продолжает бушевать: 33 погибших – видео
Циклон Фани в Индии продолжает бушевать: 33 погибших – видео 05.05.19, 22:36
В Москве при аварийной посадке загорелся самолет: видео
В Москве при аварийной посадке загорелся самолет: видео 05.05.19, 20:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 