Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.05.2019, 10:21

Авария в Шереметьево: на счету Superjet был один серьезный сбой

Авария в Шереметьево: на счету Superjet был один серьезный сбой - Фото
Фото: EPA

Источник в авиационной промышленности отметил, в январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки

Реклама
Реклама

В работе сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 до сих пор был зафиксирован один серьезный технический сбой. Об этом сообщает газета российский Коммерсант со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

По словам собеседника, в январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, однако полет завершился хорошо.

Реклама

"В остальном этот борт, названный в честь башкирского поэта Мустая Карима, имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки), а сам он совершал преимущественно короткие - не более двух часов - перелеты", - отмечается в сообщении.

Самолет с заводским номером 95135 (регистрация RA-89098) был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, "Аэрофлот" получил его в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

Собеседник добавил, что это был второй самолет, купленный компанией в операционный лизинг по договору с ВЭБ-лизингом, и в целом 32-й борт, приобретенный Аэрофлотом.

5 мая, лайнер Superjet 100 авиакомпании Ираэро, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.

Читайте также: Авиакатастрофа SuperJet 100 в Шереметьево: самое важное на сейчас

Отправить:
Распечатать:
Теги: катастрофа, сбой, шереметьево, SuperJet100
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 