Авария в Шереметьево: на счету Superjet был один серьезный сбой

Фото: EPA

В работе сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 до сих пор был зафиксирован один серьезный технический сбой. Об этом сообщает газета российский Коммерсант со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

По словам собеседника, в январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, однако полет завершился хорошо.

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"В остальном этот борт, названный в честь башкирского поэта Мустая Карима, имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки), а сам он совершал преимущественно короткие - не более двух часов - перелеты", - отмечается в сообщении.

Самолет с заводским номером 95135 (регистрация RA-89098) был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, "Аэрофлот" получил его в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

Собеседник добавил, что это был второй самолет, купленный компанией в операционный лизинг по договору с ВЭБ-лизингом, и в целом 32-й борт, приобретенный Аэрофлотом.

5 мая, лайнер Superjet 100 авиакомпании Ираэро, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.

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