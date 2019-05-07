"Горел как пластиковый стакан". Рассказ пассажира SSJ 100

Трагедия в Шереметьево (фото - ЕРА)

Пассажир самолета SSJ 100 Аэрофлота, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, Олег Молчанов рассказал подробности происшествия. Его история опубликована в российском Telegram-канале ENews112.

Он сидел в 12 ряду на месте А.

Реклама

По словам Молчанова, "люди с чемоданами - это бизнес класс, эти сумки были небольшие и никому не мешали"; давки не было; одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули". "После 12 ряда почти никто не выжил - если вы заметили трапов, сзади нет. Не выкинуло. А если бы и были, то там было пекло. Большая часть погибла моментально",- рассказал также он.

Мужчина уточнил, что большинство кислородных масок не выпали, только по правой стороне 3-4 штуки. МЧС, по его словам, приехало быстро, "но даже если бы и медленно, спасать там было некого".

"Учитывая общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием, поддержкой, едой и даже была водка. Правда одна бутылка, но хоть что-то", - добавил он.

Ранее сегодня российский Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что в уголовном деле аварии самолета SSJ 100 Аэрофлота, жертвами которой стал 41 человек, именно действия пилотов во время посадки в Шереметьево привели к катастрофе. Эта версия является пока доминирующей.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.