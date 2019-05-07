Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 13:53

"Горел как пластиковый стакан". Рассказ пассажира SSJ 100

"Горел как пластиковый стакан". Рассказ пассажира SSJ 100 - Фото
Трагедия в Шереметьево (фото - ЕРА)

"После 12 ряда почти никто не выжил - если вы заметили, трапов сзади нет. А если бы и были, то там было пекло. Большая часть погибла моментально"

Реклама
Реклама

Пассажир самолета SSJ 100 Аэрофлота, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, Олег Молчанов рассказал подробности происшествия. Его история опубликована в российском Telegram-канале ENews112.

Он сидел в 12 ряду на месте А.

Реклама

По словам Молчанова, "люди с чемоданами - это бизнес класс, эти сумки были небольшие и никому не мешали"; давки не было; одна женщина упала в проходе, ее быстро подняли и вытолкнули". "После 12 ряда почти никто не выжил - если вы заметили трапов, сзади нет. Не выкинуло. А если бы и были, то там было пекло. Большая часть погибла моментально",- рассказал также он.

Мужчина уточнил, что большинство кислородных масок не выпали, только по правой стороне 3-4 штуки. МЧС, по его словам, приехало быстро, "но даже если бы и медленно, спасать там было некого".

"Учитывая общий бардак и несогласованность служб, все пострадавшие были окружены вниманием, поддержкой, едой и даже была водка. Правда одна бутылка, но хоть что-то", - добавил он.

Ранее сегодня российский Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что в уголовном деле аварии самолета SSJ 100 Аэрофлота, жертвами которой стал 41 человек, именно действия пилотов во время посадки в Шереметьево привели к катастрофе. Эта версия является пока доминирующей.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

Отправить:
Распечатать:
Теги: шереметьево, SSJ 100, сгоревший самолет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 