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13.05.2019, 09:58

Суперджет-100 не долетел до Самары и вернулся в Шереметьево

Суперджет-100 не долетел до Самары и вернулся в Шереметьево - Фото
SSJ-100 (фото - пресс-служба Аэрофлота)

Через 23 минуты полета борт рейса SU1206 по какой-то причине развернулся и ушел обратно в аэропорт вылета

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По данным мониторинг-сайта авиаполетов Flightradar24, сегодня ночью пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот, который летел из столицы РФ в Самару и должен был прибыть в пункт назначения в 03:30 по Москве, внезапно вернулся в точку вылета.

Рейс SU1206 отправился из Шереметьево в 01:59 по местному времени, однако на 23-й минуте полета по неизвестным причинам развернулся южнее Владимира и в течение получаса вернулся в московский аэропорт.

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Трек рейса SU1206 на карте региона:

5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся (видео). Сгорел или задохнулся 41 человек из 78 всего на борту. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

После трагедии 5 мая в Шереметьево Аэрофлот отменил более дюжины внутренних рейсов SSJ-100.

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Теги: Superjet-100, самолет, полет, аэрофлот, Самара
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