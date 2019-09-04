В Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера: видео

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В результате инцидента пострадавших нет

В московском аэропорту Шереметьево во время буксировки столкнулись лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight. Об этом сообщает российские РИА Новости.

По данным издания, один лайнер был пуст, а другой с 229 пассажирами на борту и должен был совершить рейс в Пекин. Самолеты не разминулись и столкнулись крыльями, получив небольшие повреждения. Пассажиров "Аэрофлота" эвакуировали и подготовили резервный рейс.

Пострадавших нет.

Источник уточнил , что "при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины "Шереметьево хэндлинг "не учел дистанцию между самолетами, ввиду чего произошло соприкосновение самолета Royal Flight с самолетом "Аэрофлота".

  • 30 сентября 2019 года в аэропорту Москвы Шереметьево совершил экстренную посадку самолет А320 рейса SU1498 по маршруту Москва–Грозный.
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Теги: видео, самолеты, столкновение, шереметьево
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