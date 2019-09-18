В Николаеве застрелили сотрудников АЗС: фото

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве сегодня неизвестные застрелили трех человек на автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Сообщение об обнаружении тел сотрудников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция Сирена.

Сведения внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).