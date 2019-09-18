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В Николаеве застрелили сотрудников АЗС: фото

В Николаеве застрелили сотрудников АЗС: фото - Фото
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
18.09.2019, 15:11

Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, введена спецоперация Сирена

В Николаеве сегодня неизвестные застрелили трех человек на автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Сообщение об обнаружении тел сотрудников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция Сирена.

Сведения внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

  • Сегодня, 18 сентября, в Акимовке Запорожской области на пороге поселкового совета был расстрелян заместитель главы Акимовской объединенной территориальной общины.

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полиция Николаев убийство фото азс
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