В Запорожской области расстреляли замглавы ОТГ: фото

Фото 2 - сайт города Мелитополь 0619

Сегодня, 18 сентября, в Акимовке Запорожской области убили заместителя главы объединенной территориальной громады. Об этом сообщает сайт 0619.

По данным этого сайта, убит Дмитрий Кириллов: 42-летний чиновник занимался гуманитарными вопросами.

Замглавы ОТГ расстреляли из автомата на пороге поселкового совета. Очевидец рассказал местному СМИ, что злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда жертва уже лежала на земле.

По информации издания, с места происшествия преступники скрылись на автомобиле Lanos. Через некоторое время полицейские нашли транспортное средство: его сожгли недалеко от места убийства.

В пресс-службе полиции Запорожской области отказались комментировать ситуацию корреспонденту LIGA.net, заявив, что о произошедшем расскажет на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев.