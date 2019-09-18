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В Запорожской области расстреляли замглавы ОТГ: фото

В Запорожской области расстреляли замглавы ОТГ: фото - Фото
Фото 2 - сайт города Мелитополь 0619
18.09.2019, 12:08

Чиновника расстреляли из автомата на пороге поселкового совета

Сегодня, 18 сентября, в Акимовке Запорожской области убили заместителя главы объединенной территориальной громады. Об этом сообщает сайт 0619

По данным этого сайта, убит Дмитрий Кириллов: 42-летний чиновник занимался гуманитарными вопросами.

Замглавы ОТГ расстреляли из автомата на пороге поселкового совета. Очевидец рассказал местному СМИ, что злоумышленник сделал еще несколько выстрелов в упор, когда жертва уже лежала на земле.

 

По информации издания, с места происшествия преступники скрылись на автомобиле Lanos. Через некоторое время полицейские нашли транспортное средство: его сожгли недалеко от места убийства.

В пресс-службе полиции Запорожской области отказались комментировать ситуацию корреспонденту LIGA.net, заявив, что о произошедшем расскажет на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев.

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