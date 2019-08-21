Полиция инсценировала убийство женщин, чтобы поймать заказчиков

Полиция задержала подозреваемых в заказе убийства матери и дочери, сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
В ходе совместной операции СБУ, полиции и прокуратуры было инсценировано убийство двух женщин, чтобы выйти на заказчиков преступления.
Подозреваемые задержаны, по версии следствия убийство заказал бывший муж потерпевшей, не поделивший с ней имущество после развода. Полиция считает, что он действовал в сговоре со своей третьей женой. За выполнение заказного убийства подозреваемые якобы предлагали $50000.
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