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Полиция инсценировала убийство женщин, чтобы поймать заказчиков

Полиция инсценировала убийство женщин, чтобы поймать заказчиков - Фото
Задержание подозреваемого (Фото: Національна поліція України/Facebook)
21.08.2019, 11:37

По версии следствия, за убийство матери и дочери заказчики готовы были заплатить $50000

Полиция задержала подозреваемых в заказе убийства матери и дочери, сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

В ходе совместной операции СБУ, полиции и прокуратуры было инсценировано убийство двух женщин, чтобы выйти на заказчиков преступления.

Подозреваемые задержаны, по версии следствия убийство заказал бывший муж потерпевшей, не поделивший с ней имущество после развода. Полиция считает, что он действовал в сговоре со своей третьей женой. За выполнение заказного убийства подозреваемые якобы предлагали $50000.

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