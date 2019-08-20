Стрельба в Голосеево. Стали известны подробности конфликта: видео

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Конфликт возле столичного метро Голосеевская ночью, в результате которого два человека получили ранения, в том числе огнестрельные, произошел между сотрудниками коммунальной Муниципальной охраны и представителями частной охранной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Эту информацию подтвердила также полиция Киева.

По версии киевской мэрии, сотрудники Муниципальной охраны ночью осуществляли плановый обход Голосеевского парка. Они заметили группу людей в черной униформе, которые о чем-то между собой спорили. После того, как наряд попытался выяснить, что происходит, начался конфликт.

По информации КГГА, люди в униформе якобы стали оскорблять представителей охраны. На место конфликта приехали два экипажа "группы быстрого реагирования" этого коммунального предприятия. В мэрии говорят, что после этого неизвестные напали на сотрудников Муниципальной охраны и открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

В частности, в КГГА утверждают, что был совершен выстрел в боковое стекло автомобиля "группы быстрого реагирования", в результате чего водитель получил ранение головы.

Один из сотрудников Муниципальной охраны, по информации мэрии, получил ножевое ранение.

Прибывшая на место конфликта полиция задержала пять человек. Все они, как отметили правоохранители, имеют телесные повреждения. По данным полиции, в ходе конфликта применялось холодное и травматическое оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

В столичном главке также сообщили, что возможна дополнительная квалификация события после проведения следственных действий.