Стрельба в Киеве: трое пострадавших - фото, видео

В ночь на 20 августа в Киеве возле метро Голосеевская произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
В полиции отметили, что между двумя группами лиц произошел конфликт с использованием травматического оружия. Его участники разбежались, когда на место происшествия приехал полицейский патруль. Правоохранителям удалось изъять отстрелянные гильзы и автомобиль Фольскваген.
Видео: Максим Тропан/Информатор
В результате стрельбы пострадали три человека. Двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще один человек попал в больницу с ножевым ранением в ногу.
Полиция работает над установлением личностей участников конфликта.
Фото: Максим Тропан/Информатор
Фото: Максим Тропан/Информатор
Фото: Максим Тропан/Информатор
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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