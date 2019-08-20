Стрельба в Киеве: трое пострадавших - фото, видео

Автомобиль патрульных на месте происшествия (фото - Максим Тропан/Информатор)

В ночь на 20 августа в Киеве возле метро Голосеевская произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

В полиции отметили, что между двумя группами лиц произошел конфликт с использованием травматического оружия. Его участники разбежались, когда на место происшествия приехал полицейский патруль. Правоохранителям удалось изъять отстрелянные гильзы и автомобиль Фольскваген.

Видео: Максим Тропан/Информатор

В результате стрельбы пострадали три человека. Двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще один человек попал в больницу с ножевым ранением в ногу.

Полиция работает над установлением личностей участников конфликта.

Фото: Максим Тропан/Информатор

Фото: Максим Тропан/Информатор

Фото: Максим Тропан/Информатор

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

5 августа августа произошла стрельба на курорте Кирилловка в Запорожской области. Тогда погиб один человек.

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