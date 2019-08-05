Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео

3 августа в курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря между отдыхающими произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В результате конфликта трое мужчин с телесными повреждениями были госпитализированы.

В больнице скончался мужчина, получивший ножевое ранение в грудь. Эту информацию по запросу LIGA.net подтвердили в полиции Запорожской области. Жизни двоих других пострадавших ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на убийство), ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Продолжается досудебное расследование.

4 августа стрельба произошла в техасском городе Эль-Пасо. 20 человек погибли и еще 20 получили ранения.

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