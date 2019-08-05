Снова стрельба в США, на этот раз - Чикаго: видео

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы возле детской площадки на западе Чикаго. Об этом сообщают Fox News.

Неизвестный открыл огонь из черного автомобиля Chevrolet Camaro в парке Дуглас.

Всем пострадавшим от 19 до 25 лет. Три женщины были доставлены в больницу их состояние стабилизировалось. 21-летний парень был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Таким образом, это третья атака со стрельбой в США за сутки 4 августа, поскольку Fox News указывают, что инцидент случился в час ночи по местному времени.

Сначала вчера стало известно о стрельбе в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре Walmart. 20 человек погибли и еще 20 получили ранения. Троих подозреваемых.

Затем полиция Дейтона, штат Огайо, сообщила о том, что мужчина открыл огонь в баре. Точное число погибших на тот момент установлено не было - от пяти до десяти человек, в том числе, предположительно, и стрелок.