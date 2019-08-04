Стрельба в Эль-Пасо: 20 погибших

20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо торговом центре. Об этом сообщает CNN.
Трое погибших оказались мексиканцами. Еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.
По словам мэра города Дональда Марго, уже задержали троих подозреваемых. На месте работают сотрудники полиции и ФБР.
Вчера сообщалось, что по меньшей мере десять полицейских погибли в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Дайкунди.
До этого стало известно, что потенциальный преемник ликвидированного в 2011 году лидера террористов "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, Хамза бен Ладен, также убит. Анонимные официальные лица заявили, что США "сыграли роль" в операции. Детали - где, когда и как умер джихадист - неизвестны.
Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о гибели сына бен Ладена.