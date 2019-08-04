Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стрельба в Эль-Пасо: 20 погибших

Стрельба в Эль-Пасо: 20 погибших - Фото
Фото: EPA
04.08.2019, 08:30

Неизвестные открыли огонь в торговом центре Walmart в одном из городов Техаса

20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо торговом центре. Об этом сообщает CNN.

Трое погибших оказались мексиканцами. Еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

По словам мэра города Дональда Марго, уже задержали троих подозреваемых. На месте работают сотрудники полиции и ФБР.

Вчера сообщалось, что по меньшей мере десять полицейских погибли в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Талибан" на блокпост в афганской провинции Дайкунди.

До этого стало известно, что потенциальный преемник ликвидированного в 2011 году лидера террористов "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, Хамза бен Ладен, также убит. Анонимные официальные лица заявили, что США "сыграли роль" в операции. Детали - где, когда и как умер джихадист - неизвестны.

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о гибели сына бен Ладена.

Напишите нам
стрельба происшествие Эль-Пасо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 