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Наследник Усамы бен Ладена также мертв, США приложили руку - NYT

Наследник Усамы бен Ладена также мертв, США приложили руку - NYT - Фото
Усама и Хамза бен Ладен (фотоколлаж - usma.edu)
01.08.2019, 08:53

Хамза бен Ладен неоднократно угрожал Саудовской Аравии и говорил, что готов напасть на Соединенные Штаты

Потенциальный преемник ликвидированного в 2011 году лидера террористов Аль-Каиды Усамы бен Ладена, Хамза бен Ладен, также убит. Об этом говорят американские чиновники, пишет газета New York Times.

Анонимные официальные лица заявили, что США "сыграли роль" в операции. Детали - где, когда и как умер джихадист - неизвестны.

Для его ликвидации были проведены "секретные операции и сбор разведданных".

По данным источников, Хамзу убили за последние два года, однако спецслужбы медлили с объявлением, потому что нужно было "железное" подтверждения его смерти. Кроме того, президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о гибели сына бен Ладена.

Интересно, что в марте Госдепартамент США пообещал $1 млн за информацию о его местонахождении, однако к тому времени он уже был убит.

Подробно о том, как Хамза стал лидером Аль-Каиды, на английском можно почитать на сайте контртеррористического центра в Вейт-Пойнте.

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11 сентября 2001 года террористы организации Аль-Каида направили два захваченных лайнера в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, из-за чего башни рухнули. Еще один самолет врезался в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании в поле. Погибли почти 3000 человек, десятки пропали без вести. Спустя почти 10 лет, 26 мая 2011 года, американские военные заявили об убийстве бен Ладена.

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терроризм Усама бен Ладен хамза бен ладен
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