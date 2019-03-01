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01.03.2019, 06:54

$1 млн за данные: США объявили награду за сына Усамы бен Ладена

$1 млн за данные: США объявили награду за сына Усамы бен Ладена - Фото
Усама и Хамза бен Ладен (фотоколлаж - usma.edu)

Один из сыновей бывшего "террориста №1" Хамза бен Ладен теперь считается вероятным лидером джихадистской сети Аль-Каида

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Американские власти объявили вознаграждение в размере до $1 млн за информацию, которая точно укажет на местонахождение сына Усамы бен Ладена, ныне одного из главарей "террористической франшизы" Аль-Каида Хамзы бен Ладена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Как утверждают во внешнеполитическом ведомстве, начиная с августа 2015 года, Хамза "распространял в сети аудио- и видеопризывы к своим последователям атаковать США и их западных союзников в отместку за уничтожение его отца американскими военными в мае 2011 года".

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В 2017-м Вашингтон ввел санкции против Хамзы бен Ладена.

Контактные данные для связи со спецслужбами США указаны по ссылке выше. Информация о личности заявителя, утверждают в Вашингтоне, будет сохранена в тайне.

С 1984 года по программе "Награда за правосудие" американские власти выплатили более $100 млн более 100 лицам, которые помогли данными о террористах и/или помогли предотвратить теракты по всему миру.

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11 сентября 2001 года террористы организации Аль-Каида направили два захваченных лайнера в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, из-за чего башни рухнули. Еще один самолет врезался в здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании в поле. Погибли почти 3000 человек, десятки пропали без вести. Спустя почти 10 лет, 26 мая 2011 года, американские военные заявили об убийстве бен Ладена.

Подробно о том, как Хамза стал лидером Аль-Каиды, на английском можно почитать на сайте контртеррористического центра в Вейт-Пойнте.

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Теги: Госдепартамент США, терроризм, розыск, минюст сша, награда, хамза бен ладен, Усама бен Ладена
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