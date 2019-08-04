Вторая атака в США за сутки: есть погибшие

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Полиция Дейтона, штат Огайо, сообщила в Twitter об инциденте со стрельбой. По данным BNO News, есть погибшие: от пяти до десяти человек.

МИ пишут, что мужчина открыл стрельбу около часа ночи по людям, стоявшим около бара.

Ранее сообшалось, что 20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре.

Трое погибших оказались мексиканцами. Еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

По словам мэра города Дональда Марго, уже задержали троих подозреваемых. На месте работают сотрудники полиции и ФБР.