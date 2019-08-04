Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вторая атака в США за сутки: есть погибшие

Вторая атака в США за сутки: есть погибшие - Фото
Фото: depositphotos.com
04.08.2019, 10:50

Полиция Дейтона сообщила, что расследует инцидент со стрельбой

Полиция Дейтона, штат Огайо, сообщила в Twitter об инциденте со стрельбой. По данным BNO News, есть погибшие: от пяти до десяти человек.

МИ пишут, что мужчина открыл стрельбу около часа ночи по людям, стоявшим около бара.

Ранее сообшалось, что 20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре.

Трое погибших оказались мексиканцами. Еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

По словам мэра города Дональда Марго, уже задержали троих подозреваемых. На месте работают сотрудники полиции и ФБР.

Напишите нам
стрельба происшествие Дейтон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 