Стрельба в Эль-Пасо: в сеть попал протокол допроса подозреваемого

Патрик Крусиус (Фото: EPA)

Подозреваемый в убийстве 22 человек в Эль-Пасо Патрик Крусиус, подтвердил полиции, что целенаправленно выбрал в качестве жертв "мексиканцев". Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Washington Post.

В распоряжении журналистов оказался протокол допроса Крусиуса, составленный после его ареста. Подозреваемый сказал полицейским: "Я - стрелок", когда молодого человека задержали сразу же после стрельбы. Показания у Крусиуса взяли в воскресенье, на следующий день после инцидента. Его обвинили в совершении убийств при отягчающих обстоятельствах.

"Обвиняемый утверждает, что в магазине он открыл стрельбу из своего АК-47 и застрелил множество невинных жертв", - говорится в протоколе допроса. Крусиус подтвердил, что он целенаправленно стрелял в "мексиканцев".

CNN со ссылкой на источники, близкие к следствию, рассказало, почему выбор преступника пал именно на Эль-Пасо - город на западе Техаса, где 83% населения составляют испаноязычные американцы и выходцы из стран Латинской Америки. По словам источников, Крусиус хотел устроить стрельбу как можно дальше от пригорода Далласа, где он жил вместе со своими родственниками.

Молодой человек предполагал, что, если бы он устроил массовое убийство рядом с Далласом, то об этом могли бы узнать его близкие. Крусиус проехал на автомобиле около 11 часов, преодолев расстояние более 1000 км, прежде чем попасть в Эль-Пасо.

3 августа в Эль-Пасо 21-летний нападавший расстрелял посетителей торгового центра Walmart, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость , федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм.

Полиция сообщила, что нападающий опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

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