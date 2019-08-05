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Что известно о техасском стрелке и при чем тут расизм

Что известно о техасском стрелке и при чем тут расизм - Фото
Фото: ЕРА
05.08.2019, 14:28

За 20 минут до нападения на одном из веб-форумов был опубликован текст о "латиноамериканском нашествии в Техас"

Американское следствие рассматривает расовую ненависть как один из мотивов подозреваемого в массовом убийстве в супермаркете Эль-Пасо, Техас, когда погибли 20 человек и еще 26 были ранены. Значительная часть пострадавших - латиноамериканского происхождения. Об этом сообщает ВВС.

По подозрению в убийстве задержан 21-летний белый американец, проживающий в пригороде Далласа. Американские СМИ называют его Патриком Крузиусом.

Руководитель полиции Эль-Пасо Грег Аллен заявил, что следователи изучают документ, который может указывать на "потенциальную связь с преступлением на почве ненависти".

ВВС, как и ряд других СМИ, полагают, что речь идет о тексте, размещенном на веб-форуме 8chan, который используют сторонники ультраправых идей. Он был опубликован за 20 минут до первого сообщения в полицию о нападении в Эль-Пасо.

В документе говорится, что атака в Эль-Пасо является реакцией на "латиноамериканское нашествие в Техас". В нем говорится о "культурном и этническом замещении в результате вторжения" латиноамериканцев. Автор текста также выражает поддержку преступнику, который совершил массовое убийство в мечети в Новой Зеландии в марте этого года.

Окружной прокурор Эль-Пасо Хайме Эспарса заявил, что убийство будут расследовать как убийство с отягчающими обстоятельствами, подозреваемого могут обвинить в преступлении на почве ненависти и терроризме.

Ведущие представители Демократической партии США обвинили Дональда Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды.

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техас расизм миграция национализм Эль-Пасо
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