Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трампа обвиняют в поощрении белого национализма

Трампа обвиняют в поощрении белого национализма - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
05.08.2019, 08:05

Президент США несет косвенную ответственность за массовое убийство в Эль-Пасо, считают представители Демократической партии

Ведущие представители Демократической партии США, в том числе борющиеся за выдвижение кандидатами в президенты, обвинили Дональда Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Они, по словам политиков, достигают масштабов таких преступлений на почве ненависти, как массовое убийство в Эль-Пасо. 

Участник борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от демократов мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич сказал, что Трамп "как минимум потворствует белому национализму и поощряет его".

"У нас такой президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро высказался в этой связи о "токсичном вареве белого национализма" и призвал Трампа "попытаться объединить американцев вместо того, чтобы разжигать пламя фанатизма".

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Трамп, комментируя убийство в Эль-Пасо, ранее заявил, что "ненависти нет места в нашей стране", и "мы с ней справимся".

4 августа сообщалось, что 20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре.

Напишите нам
дональд трамп стрельба демократы национализм Эль-Пасо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 