Трампа обвиняют в поощрении белого национализма

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Ведущие представители Демократической партии США, в том числе борющиеся за выдвижение кандидатами в президенты, обвинили Дональда Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Они, по словам политиков, достигают масштабов таких преступлений на почве ненависти, как массовое убийство в Эль-Пасо.

Участник борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от демократов мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич сказал, что Трамп "как минимум потворствует белому национализму и поощряет его".

"У нас такой президент Соединенных Штатов, который решил использовать свои слова таким образом, чтобы они распространяли среди нас идеи ненависти и разобщения", - заявила сенатор Камала Харрис от штата Калифорния.

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро высказался в этой связи о "токсичном вареве белого национализма" и призвал Трампа "попытаться объединить американцев вместо того, чтобы разжигать пламя фанатизма".

"Недостаточно сказать, что вы сами не испытываете ненависти. Если вы активно не боретесь с ненавистью, то являетесь соучастником того, что происходит", - заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Трамп, комментируя убийство в Эль-Пасо, ранее заявил, что "ненависти нет места в нашей стране", и "мы с ней справимся".

4 августа сообщалось, что 20 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате стрельбы в техасском городе Эль-Пасо в торговом центре.