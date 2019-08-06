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Стрельба в Эль-Пасо: мексиканец закрыл собой жену - и погиб

Стрельба в Эль-Пасо: мексиканец закрыл собой жену - и погиб - Фото
Фото: EPA
06.08.2019, 09:45

77-летний Хуан де Диос Веласкес бросился на защиту своей супруги, когда стрелок открыл огонь в Walmart

Мексиканец, который закрыл жену своим телом во время стрельбы в Эль-Пасо, скончался. Об этом пишет Reuters.

77-летний Хуан де Диос Веласкес переехал в Эль-Пасо со своей 65-летней женой Эстелой Николасой из Сьюдад-Хуареса - всего за полгода до позавчерашней трагедии в Эль-Пасо.

О смерти Веласкеса в больнице сообщила его племянница Идалия. "Он больше не мог бороться за жизнь, сердце стало отказывать", - сказала она.

Супругу прооперировали. Сейчас ее состояние стабильно.

3 августа в Эль-Пасо 21-летний нападавший расстрелял посетителей торгового центра Walmart, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм.

Полиция сообщила, что нападающий опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

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Эль-Пасо
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