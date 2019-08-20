Ножом в грудь. В Харькове напали на полицейского - видео

19 августа в Харькове на станции метро имени Масельского на сотрудника полиции напал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным полиции, две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним пристает нетрезвый мужчина. Сотрудница сразу же вызвала дежурного полицейского. Пока правоохранитель опрашивал свидетелей, нарушитель общественного порядка ударил его ножом в грудь. Несмотря на ранение, полицейскому удалось задержать нападавшего.

Потерпевший был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника полиции). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

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