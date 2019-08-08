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В какие районы Киева чаще всего вызывают патрульных: карта

В какие районы Киева чаще всего вызывают патрульных: карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
08.08.2019, 12:54

Патрульная полиция подвела итоги работы за семь месяцев 2019 года

В патрульной полиции Киева рассказали, в какие районы и сколько раз в нынешнем году патрульные выезжали по вызовам на линии 102. Статистику приводит пресс-служба столичной патрульной полиции.

Из 10 районов столицы чаще всего патрульным за семь месяцев 2019 года приходилось выезжать в Соломенский - свыше 35 000 раз. Далее идут левобережные Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы - около 34 000 вызовов. Замыкает пятерку Святошинский - 33 600 вызовов за семь месяцев обработано патрульными в этом районе.

Меньше всего вызывали патрульную полицию в центральных - Печерском и Подольском районах - соответственно 26 400 и 26 800 раз.

  • Ранее стало известно, что в парках намерены установить системы экстренного вызова полиции - боксы со специальными кнопками.

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