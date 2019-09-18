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"Звал девушку". Подробности задержания "минера" моста в Киеве

"Звал девушку". Подробности задержания "минера" моста в Киеве - Фото
Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко (фото - mvs.gov.ua)
18.09.2019, 20:36

Задержанному в случае признания его виновным грозит заключение вплоть до пожизненного

Мост метро в Киеве угрожал подорвать бывший военнослужащий, ему грозит пожизненное заключение. Требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой. Возможно, был под действием каких-то веществ. Подробности проведения операции по обезвреживанию минера рассказал на брифинге замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.

По его словам, около 16:00 начали поступать многочисленные телефонные звонки на горячую линию 102 о том, что человек на автомобиле перекрыл движение на мосту метро и несколько раз выстрелил в воздух.

"Не выдвигая никаких требований. Также он кричал, что у него есть взрывчатка, которая сдетонирует, если кто-то к нему приблизится. Никаких других требований не было", - сказал Крищенко. 

После подтверждения угрозы была начата операция "Гром": выдвинулось спецподразделение КОРД, была поднята по тревоге Нацгвардия, на аэродроме готовился вертолет с группой захвата. Также консультировала водная полиция.

Крищенко добавил, что к операции было привлечено около 300-350 человек - полиция, нацгвардейцы, наряды ГСЧС, речная полиция, СБУ.

"Была установлена личность этого человека. Он бывший военнослужащий, был уволен. Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены, что его угрозы реальны", - сообщил Крищенко.

После этого был установлен мобильный номер, с ним вышли на связь психолог и командир спецподразделения, но на контакт он не шел, "требовал поговорить с его девушкой". 

"Никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было, поэтому было решение организовать штурм, который провели при помощи бронетехники", - сообщил Крищенко.

При задержанном ничего не нашли, никаких взрывных веществ. Сейчас осматривается автомобиль, проводится обследование места происшествия. Еще в самом начале он выбросил карабин, из охотничьего ружья повредил квадрокоптер полиции, который упал в реку.

Уточняя, сдался ли мужчина сам, Крищенко сказал: "Силовыми действиями его задержали". Огонь правоохранители не открывали.

Возбуждено уголовное дело по статье подготовка к теракту, задержанному грозит заключение вплоть до пожизненного. 

"Визуально и по общению, он под действием чего-то, по моему мнению, он что-то употреблял, но проведем экспертизу, возьмем у него анализы", - отметил Крищенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что обошлось без жертв, задержанный доставлен в отделение полиции. По его словам, движение на мосту откроется через два часа.

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