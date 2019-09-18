Инцидент на Мосту метро. Появилась реакция Минветеранов

В Министерстве по делам ветеранов отреагировали на инцидент на Мосту метро в Киеве и подтвердили, что его фигурант - участник боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В нем также выражается благодарность правоохранителям за бескровное разрешение ситуации на мосту. В Министерстве подтвердили, что мост блокировал Алексей Белько и пообещали предоставить необходимую коммуникацию между с ним на официальном и неофициальном уровне.
"В то же время, Министерство подчеркивает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом", - говорится в тексте заявления.
Министерство намерено отслеживать ход событий в деле и информировать общество о них.
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