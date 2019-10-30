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Украина в ОБСЕ: Россия отправила на Донбасс спецназ и "казаков"

Украина в ОБСЕ: Россия отправила на Донбасс спецназ и "казаков" - Фото
Российские военнослужащие (Фото - пресс-служба МО РФ)
30.10.2019, 19:48

По словам Лосовского, командование оккупантов продолжает использовать Донбасс как военный полигон

Российское военное командование отправило на оккупированный Донбасс спецназовцев и так называемые "казачьи формирования" в рамках ротации и усиления оккупационных войск. Об этом заявил зампредставителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский на заседании Форума ОБСЕ, передает Укринформ.

Таким образом РФ, по словам дипломата, проводит проверку подконтрольных себе подразделений на оккупированной территории. Лосовский отметил, что войска РФ продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию возле линии столкновения, маскируя ее от наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как учебный полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытому перемещению бронетехники", - рассказал он. 

Лосовский также подчеркнул, что РФ постоянно ведет наблюдение за местностью при помощи беспилотников.

  • Вчера стало известно о начале разведения сил в поселке Золотое (Луганская область). По информации штаба ООС, процесс продлится в течение трех дней.
  • Позже в штабе пояснили, почему разведение началось, несмотря на информацию об обстрелах.

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