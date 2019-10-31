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Золотое-4 и Петровское не входят в границы разведения - штаб ООС

Золотое-4 и Петровское не входят в границы разведения - штаб ООС - Фото
Владимир Кравченко (фото - Facebook ОК Північ)
31.10.2019, 19:16

Кравченко заверил, что военные не оставят ни одного сантиметра украинской земли

Поселки Петровское (Донецкая область) и Золотое-4 (Луганская область) не входят в границы участка разведения сил. Об этом заявил командующей Операцией объединенных сил на Донбассе Владимир Кравченко в комментарии Настояшему времени.

"У нас, у военных, все привязывается к объектам, к населенным пунктам. Вышло так, что привязались к Золотому-4. Это ближайший населенный пункт, который всем известен и который находится возле участка разведения. Но он не входит в границы участка разведения", - пояснил Кравченко.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и с Петровским. Оба населенных пункта, заверяет командующий ООС, останутся под контролем украинской власти.

"Все путают. Население говорит, что боится остаться в серой зоне. Это никакая не серая зона. Серая зона – это местность между линией фронта и с одной, и с другой стороны. Эти стороны занимают наши войска и противоположная сторона. Там нет власти, и люди предоставлены сами себе", - объяснил он.

В завершение Кравченко заверил, что бойцы ООС не оставят ни одного сантиметра украинской земли.

  • 29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что разведение войск в Петровском начнется 4 ноября, если в течение недели на участке не будет обстрелов.

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Золотое Петровское разведение сил Донбасс границы
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