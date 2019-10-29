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Зеленский: Где не можем, опасно - войска не разводим

Зеленский: Где не можем, опасно - войска не разводим - Фото
Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)
29.10.2019, 20:21

Президент назвал главную цель разведения сил

Президент Владимир Зеленский заверяет, что разведение сил на Донбассе проходит только там, где это возможно и безопасно. Об этом он сказал сегодня в Мариуполе, передает Интерфакс-Украина.

"Где не можем, опасно - там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому всё по чуть-чуть", - пояснил он.

По его словам, сегодняшним разведением сил была "очень сильно приближена" нормандская встреча. При этом он подчеркнул, что главная цель любого разведения - уменьшение количества возможностей для обстрелов. 

"Никто не гонится за нормандским форматом прямо завтра. Нормандский формат - это ещё одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный", - сказал президент.

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Владимир Зеленский разведение сил Донбасс обстрелы
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