Зеленский заявил, что готов встретиться с ветеранами Азова: видео

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Экс-бойцы полка "поймали" Зеленского в Мариуполе и предложили провести всеукраинскую встречу

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Мариуполь пообщался с людьми, называющими себя ветеранами полка Азов, пишут Новости Донбасса. Во время общения президент сказал о готовности к диалогу с ними.

Сообщается, что бывшие бойцы полка подошли к президенту, когда тот покидал главную локацию форума RE:think. Invest in Ukraine. Один из них сказал Зеленскому, что опасается трагедии 2015 года, когда террористы обстреляли восточную часть Мариуполя. И предложил провести встречу - на всеукраинском уровне. Зеленский предложение принял.

"Парни, я за любую встречу... Я готов всегда к диалогу. Давайте решим, найдем время", - заявил он и предложил информацию о дате встречи передать руководителю Донецкой облгосадминистрации.

Издание утверждает, что якобы эти же бойцы утром протестовали в центре Мариуполя против разведения войск и вывесили два баннера. На них было написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" и "После отвода "Грады" долетят сюда!".

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Теги: полк азов, Владимир Зеленский, мариуполь, ветераны, разведение сил
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