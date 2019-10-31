Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Министр вступилась за Азов: Слова конгрессменов - дикость и чушь

Министр вступилась за Азов: Слова конгрессменов - дикость и чушь - Фото
Оксана Коляда (Фото: пресс-служба Кабмина)
31.10.2019, 13:24

По словам Оксаны Коляды, в Мариуполе спокойно, потому что в 2015-м бойцы полка вместе с другими войсками АТО отбросили врага на километры восточнее

Дикостью и чушью назвала попытки некоторых политиков США обвинить подразделение Нацгвардии Азов в террористической деятельности министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Пост в защиту полка "Азов" она написала в Facebook.

"Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить азовцев в список террористов, считаю дикостью и чушью. Наши воины - наши защитники", - написала она.

Читайте также: Аваков ответил на призывы в США отнести полк Азов к террористам

Ранее в YouTube, Facebook и Instagram были заблокированы аккаунты полка якобы "за нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний".

В середине октября 2019-го 40 конгрессменов-демократов подписали обращение к Госдепу с требованием внести полк Азов в список иностранных террористических организаций. В полку ответили, обвинив подписантов в информатаке на Украину и назвав "полной чушью" слова из письма о том, что крайстчерчский убийца якобы тренировался в Азове (в его "манифесте" этого на самом деле нет, хотя конгрессмены об этом прямо пишут, - ред.).

  • Справка. Азов вместе с другими войсками освобождал от российской оккупации Торецк, Урзуф, Новый Свет, Марьинку, Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино, Лебединское, Мариуполь, воевал за Иловайск и на Светлодарской дуге. Полк неоднократно проходил боевое слаживание с ВСУ. За время войны погибли около 40 бойцов подразделения.

Читайте также: В Слуге народа подготовили письмо конгрессменам в защиту Азова

Напишите нам
полк азов оксана коляда
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 