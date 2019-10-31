Министр вступилась за Азов: Слова конгрессменов - дикость и чушь

Оксана Коляда (Фото: пресс-служба Кабмина)

Дикостью и чушью назвала попытки некоторых политиков США обвинить подразделение Нацгвардии Азов в террористической деятельности министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Пост в защиту полка "Азов" она написала в Facebook.

"Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить азовцев в список террористов, считаю дикостью и чушью. Наши воины - наши защитники", - написала она.

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Ранее в YouTube, Facebook и Instagram были заблокированы аккаунты полка якобы "за нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний".

В середине октября 2019-го 40 конгрессменов-демократов подписали обращение к Госдепу с требованием внести полк Азов в список иностранных террористических организаций. В полку ответили, обвинив подписантов в информатаке на Украину и назвав "полной чушью" слова из письма о том, что крайстчерчский убийца якобы тренировался в Азове (в его "манифесте" этого на самом деле нет, хотя конгрессмены об этом прямо пишут, - ред.).

Справка. Азов вместе с другими войсками освобождал от российской оккупации Торецк, Урзуф, Новый Свет, Марьинку, Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино, Лебединское, Мариуполь, воевал за Иловайск и . Азов вместе с другими войсками освобождал от российской оккупации Торецк, Урзуф, Новый Свет, Марьинку, Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино, Лебединское, Мариуполь, воевал за Иловайск и на Светлодарской дуге . Полк неоднократно проходил боевое слаживание с ВСУ. За время войны погибли около 40 бойцов подразделения.

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