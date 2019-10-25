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В Слуге народа подготовили письмо конгрессменам в защиту Азова

В Слуге народа подготовили письмо конгрессменам в защиту Азова - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
25.10.2019, 10:46

Нардеп Богдан Яременко призвал депутатов Рады отреагировать на "попытки публичного очернения" Азова

Проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившимся к госсекретарю США с призывом внести украинский полк МВД Азов в список террористических организаций, подготовил глава комитета парламента по международным делам Богдан Яременко. Об этом он сообщил в Facebook.

"Считаю такими, что не могут остаться без реакции народных депутатов Украины, попытки публичного очернения одного из наиболее заслуженных и боеспособных подразделений Нацгвардии Украины отдельного отряда специального назначения Азов", - заявил Яременко.

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По его словам, в письме содержится предложение дать необходимую помощь "для прояснения объективной и непредвзятой информации" об Азове, а также обращение к правоохранительным органам Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, которые приведены в письме американских конгрессменов.

Письмо открыто для подписания всеми членами фракции Слуга народа, а также представителями других фракций Рады, сообщил Яременко. Он предполагает подписать и передать письмо американской стороне во вторник, 29 октября.

Справка. Азов освобождал от российской оккупации Торецк, Урзуф, Новый Свет, Марьинку, Павлополь, Коминтерново, Бердянское, Широкино, Лебединское, Мариуполь, воевал за Иловайск и на Светлодарской дуге. Полк неоднократно проходил боевое слаживание с ВСУ. За время войны погибли 38 бойцов Азова.

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