Полиция в Киеве "разоблачила" 50 секс-работниц: фото, видео

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По оперативным данным, ежедневный денежный оборот средств сети борделей составлял около 70-100 тыс грн

В Киеве и области полиция прекратила незаконную деятельность сети борделей, "разоблачив" 50 секс-работниц и восемь администраторов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, организаторами "фирмы" оказались женщина под конспиративным именем Рената и ее сожитель Тимур.

В штате работали почти 20 человек, среди них диспетчеры, которые принимали звонки, администраторы, водители, которые также выполняли функции охранников.

Стоимость услуг, по данным полиции, варьировалась от 800 до 3 тысяч гривень в час. По оперативным данным, ежедневный денежный оборот средств составлял около 70-100 тыс грн.

Оперативники провели 22 санкционированных обыска. "В девяти салонах, расположенных в центре Киева, разоблачены 50 проституток и 8 администраторов", - сказано в сообщении.

В то же время, судя по сообщению пресс-службы, задержаны шесть человек; это операторы, которые общались с клиентами.

Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанным по ч. 3 ст. 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) УК.

Будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский заявлял, что считает целесообразным легализовать проституцию и игорный бизнес в пределах одного города.

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Теги: сутенерство, секс, бордель, проституция
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