Смерть бизнесмена в доме экс-главы МИД. Следственный эксперимент сорван

Следственный эксперимент в деле об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, который должен был пройти в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, не состоялся. Об этом сообщается в Facebook юридической компании Миллер, которая представляет интересы семьи погибшего.
Там считают, что проведение следственного эксперимента было сорвано.
По словам адвокатов семьи Старицкого, Кожару и его супругу, в доме которых погиб от огнестрельного ранения бизнесмен, заранее предупредили о проведении эксперимента. Вместе с тем в назначенное время хозяев дома не оказалось. Их адвокаты по телефону сказали, что прибудут с доверенным лицом, что даст возможность провести следственное действие в доме, рассказали в Миллере.
Однако, приехав к дому Кожары, его адвокаты сообщили, что утром их клиент был госпитализирован из-за гипертонического криза, и просит без его участия следственный эксперимент не проводить.
«Протоколом проведения следственного действия зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента», - сказано в сообщении.