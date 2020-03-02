Смерть бизнесмена в доме экс-главы МИД. Следственный эксперимент сорван

Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Следственный эксперимент в деле об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, который должен был пройти в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, не состоялся. Об этом сообщается в Facebook юридической компании Миллер, которая представляет интересы семьи погибшего.

Там считают, что проведение следственного эксперимента было сорвано.

По словам адвокатов семьи Старицкого, Кожару и его супругу, в доме которых погиб от огнестрельного ранения бизнесмен, заранее предупредили о проведении эксперимента. Вместе с тем в назначенное время хозяев дома не оказалось. Их адвокаты по телефону сказали, что прибудут с доверенным лицом, что даст возможность провести следственное действие в доме, рассказали в Миллере.

Однако, приехав к дому Кожары, его адвокаты сообщили, что утром их клиент был госпитализирован из-за гипертонического криза, и просит без его участия следственный эксперимент не проводить.

«Протоколом проведения следственного действия зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента», - сказано в сообщении.

22 февраля в доме экс-главы МИД Леонида Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.

Следствие предварительно установило , что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина дома.

СПРАВКА. Сергей Старицкий - гендиректор Atlantic Group, был учредителем ООО Спорт Медиа Проект и ООО C.I.U., которые прекратили свою деятельность. Леонид Кожара - экс-министр иностранных дел в правительстве экс-премьера Николая Азарова. После Революции Достоинства, 23 февраля 2014 года, Верховная Рада уволила Кожару с должности главы МИД.