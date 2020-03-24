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ГБР: В Николаеве пьяным полицейским сделали замечание, те устроили стрельбу

ГБР: В Николаеве пьяным полицейским сделали замечание, те устроили стрельбу - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
24.03.2020, 16:00

В Николаеве, по данным ГБР, сотрудники полиции устроили драку со стрельбой

Следователи Госбюро расследований открыли дело по факту применения огнестрельного оружия инспектором и старшиной роты полиции особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Инцидент произошел вечером 21 марта. Полицейские, которые, по данным ГБР, находились в состоянии алкогольного опьянения, решили справить нужду возле авто. Владелец машины в это время был на балконе своей квартиры и сделал полицейским замечание. 

"Работники полиции в ответ начали нецензурно ругаться. В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы", - заявили в ГБР. 

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

  • 24 января в Одессе сотрудники спецназа задержали возможного организатора, а также двух подозреваемых в участии в преступной группе.

Смотрите также: Полиция задержала главаря и членов крупной ОПГ: фото и видео

Владислав Сердюк
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