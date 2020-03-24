ГБР: В Николаеве пьяным полицейским сделали замечание, те устроили стрельбу

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Следователи Госбюро расследований открыли дело по факту применения огнестрельного оружия инспектором и старшиной роты полиции особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Инцидент произошел вечером 21 марта. Полицейские, которые, по данным ГБР, находились в состоянии алкогольного опьянения, решили справить нужду возле авто. Владелец машины в это время был на балконе своей квартиры и сделал полицейским замечание.

"Работники полиции в ответ начали нецензурно ругаться. В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы", - заявили в ГБР.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

24 января в Одессе сотрудники спецназа задержали возможного организатора, а также двух подозреваемых в участии в преступной группе.

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