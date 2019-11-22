Суд завел дело по иску Ляшко к НАПК

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера Радикальной партии Олега Ляшко к Национальному агентству по предотвращению коррупции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства.

Ляшко просит суд признать противоправными и отменить два решения НАПК. В одном речь идет о том, что Ляшко якобы внес недостоверные данные в исправленную декларацию о доходах за 2017 год. Другое решение агентства, на отмене которого настаивает экс-депутат, содержит заключение о том, что в его действиях обнаружены признаки коррупции.

18 ноября Ляшко подал в суд иск против НАПК.

19 ноября Ляшко был взят на поруки депутатами Европейской солидарности и Батькивщины, такое решение принял суд в деле о нападении Ляшко на депутата Андрея Геруса.

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