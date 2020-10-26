Параллельный подсчет Слуги народа. СН – первая, Евросолидарность – вторая, ОПЗЖ – третья

По параллельному опросу Слуги народа, СН получит 327 мандатов в областных советах, Евросолидарность – 271, ОПЗЖ – 215

Слуга народа получит больше всех депутатских мандатов в облсоветах, на втором месте – Евросолидарность, на третьем – ОПЗЖ. Такие результаты параллельного подсчета голосов с 49% участков опубликовала СН.

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Областные советы:

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СН – 20% (327 мандатов)

Евросолидарность – 17% (271)

ОПЗЖ – 13% (215)

Батькивщина – 9% (145)

За будущее – 6% (108)

Районные советы:

СН – 17% (861)

ОПЗЖ – 15% (750)

ЕС – 13% (638)

Батькивщина – 9% (436)

За будущее – 7% (354)

Также, согласно подсчету, от СН избрано 146 глав громад.

Вчера в Украине прошли местные выборы. Были опубликованы экзитполы по крупным городам в программе "Свобода слова Савика Шустера" и от социологической группы Рейтинг.

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Марк Сировой

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