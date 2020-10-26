Параллельный подсчет Слуги народа. СН – первая, Евросолидарность – вторая, ОПЗЖ – третья
По параллельному опросу Слуги народа, СН получит 327 мандатов в областных советах, Евросолидарность – 271, ОПЗЖ – 215
Слуга народа получит больше всех депутатских мандатов в облсоветах, на втором месте – Евросолидарность, на третьем – ОПЗЖ. Такие результаты параллельного подсчета голосов с 49% участков опубликовала СН.
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Областные советы:
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СН – 20% (327 мандатов)
Евросолидарность – 17% (271)
ОПЗЖ – 13% (215)
Батькивщина – 9% (145)
За будущее – 6% (108)
Районные советы:
СН – 17% (861)
ОПЗЖ – 15% (750)
ЕС – 13% (638)
Батькивщина – 9% (436)
За будущее – 7% (354)
Также, согласно подсчету, от СН избрано 146 глав громад.
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