Параллельный подсчет Слуги народа. Кличко побеждает в первом туре, Верещук – пятая
На данный момент подсчитаны 88,33% голосов
Кандидат от партии Слуга народа Ирина Верещук набирает 5,5% голосов на выборах мэра Киева, а СН набирает 7,4% голосов. Об этом свидетельствует параллельный подсчет голосов, который ведет штаб СН, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве партии.
На данный момент подсчитаны 88,33% голосов. Первое место у действующего мэра Виталия Кличко – 50,3%, что означает его победу на выборах в один тур. Второе место у кандидата от ОПЗЖ Александра Попова (9,52%), третье – у кандидата от Голоса Сергея Притулы (7,83%), а четвертое – у кандидата от Батькивщины Алексея Кучеренко (6,39%).
По результатам параллельного подсчета голосов, в Киевсовет проходят такие партии:
- Европейская солидарность (19,75%);
- УДАР (19,14%);
- Єдність (8,55%);
- ОПЗЖ (7,56%);
- Слуга народа (7,4%);
- Батькивщина (7,15%);
- Голос (5,64%).
- 25 октября 2020 года явка на местных выборах составила менее 37%.
- По данным Слуги народа, партия Зеленского лидирует по числу выигранных мандатов в областных советах, Евросолидарность на втором месте, ОПЗЖ – на третьем.
- По данным Петра Порошенко, Евросолидарность занимает первое место на выборах в четыре областных совета и в городской совет Киева, она будет представлена в городских советах всех областных центров.
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