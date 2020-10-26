Параллельный подсчет Слуги народа. Кличко побеждает в первом туре, Верещук – пятая

На данный момент подсчитаны 88,33% голосов

Кандидат от партии Слуга народа Ирина Верещук набирает 5,5% голосов на выборах мэра Киева, а СН набирает 7,4% голосов. Об этом свидетельствует параллельный подсчет голосов, который ведет штаб СН, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве партии.

На данный момент подсчитаны 88,33% голосов. Первое место у действующего мэра Виталия Кличко – 50,3%, что означает его победу на выборах в один тур. Второе место у кандидата от ОПЗЖ Александра Попова (9,52%), третье – у кандидата от Голоса Сергея Притулы (7,83%), а четвертое – у кандидата от Батькивщины Алексея Кучеренко (6,39%).

По результатам параллельного подсчета голосов, в Киевсовет проходят такие партии:

- Европейская солидарность (19,75%);

- УДАР (19,14%);

- Єдність (8,55%);

- ОПЗЖ (7,56%);

- Слуга народа (7,4%);

- Батькивщина (7,15%);

- Голос (5,64%).

25 октября 2020 года явка на местных выборах составила менее 37%.

По данным Слуги народа, партия Зеленского лидирует по числу выигранных мандатов в областных советах, Евросолидарность на втором месте, ОПЗЖ – на третьем.

По данным Петра Порошенко, Евросолидарность занимает первое место на выборах в четыре областных совета и в городской совет Киева, она будет представлена в городских советах всех областных центров.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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