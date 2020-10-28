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Умер заболевший COVID-19 мэр Борисполя: он лидировал на выборах

28.10.2020, 13:57
Умер заболевший COVID-19 мэр Борисполя: он лидировал на выборах - Фото
Анатолий Федорчук (скриншот видео vBoryspoli)

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук болел коронавирусной болезнью COVID-19

Умер заболевший коронавирусом мэр Борисполя и кандидат на эту же должность от Нашего края Анатолий Федорчук. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил соглава партии Наш Край Сергей Шахов.

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Сегодня Наш край заявлял, что Федорчук лидирует на выборах городского главы Борисполя.

Федорчуку было 60 лет, он занимал должность мэра Борисполя с 2006 года.

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Марк Сировой
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