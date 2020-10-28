Умер заболевший COVID-19 мэр Борисполя: он лидировал на выборах
28.10.2020, 13:57
Анатолий Федорчук (скриншот видео vBoryspoli)
Мэр Борисполя Анатолий Федорчук болел коронавирусной болезнью COVID-19
Умер заболевший коронавирусом мэр Борисполя и кандидат на эту же должность от Нашего края Анатолий Федорчук. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил соглава партии Наш Край Сергей Шахов.
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Сегодня Наш край заявлял, что Федорчук лидирует на выборах городского главы Борисполя.
Федорчуку было 60 лет, он занимал должность мэра Борисполя с 2006 года.
- Сейчас коронавирусом болеет мэр Киева Виталий Кличко. Согласно экзитполам он выходит на выборах главы столицы во второй тур, по параллельному подсчету партий УДАР и Слуга народа – побеждает в первом туре.
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