Местные выборы. Слуга народа лидирует по числу мандатов в областных советах: данные партии

После обработки 80% голосов по данным партии Слуга народа она получает 19% от общего числа мандатов в областных советах

Партия Слуга народа сохраняет лидерство по общему числу депутатских мандатов в областных советах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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По данным параллельного подсчета СН, после обработки 80% голосов результат первой пятерки партий на выборах в областные советы выглядит так:

1. Слуга народа – 307 мандатов (19%);

2. Европейская солидарность – 262 (15%);

3. ОПЗЖ – 222 (13%);

4. Батькивщина – 177 (10%);

5. За будущее – 132 (8%).

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Также по данным Слуги народа партия получает 206 глав громад из 1398 (15%), 17,5% из мандатов в депутатов в громадах, 17% в районных советах (910 мандатов).

Глава СН Александр Корниенко назвал результат партии на местных выборах большим успехом.

На довыборах в Верховную Раду на 208 округе в Черниговской области Олег Ляшко проиграл кандидату от СН Анатолию Гунько.

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Денис Юдин

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