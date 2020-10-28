Местные выборы. Слуга народа лидирует по числу мандатов в областных советах: данные партии
После обработки 80% голосов по данным партии Слуга народа она получает 19% от общего числа мандатов в областных советах
Партия Слуга народа сохраняет лидерство по общему числу депутатских мандатов в областных советах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным параллельного подсчета СН, после обработки 80% голосов результат первой пятерки партий на выборах в областные советы выглядит так:
1. Слуга народа – 307 мандатов (19%);
2. Европейская солидарность – 262 (15%);
3. ОПЗЖ – 222 (13%);
4. Батькивщина – 177 (10%);
5. За будущее – 132 (8%).
Нажмите, чтобы увеличить:
Также по данным Слуги народа партия получает 206 глав громад из 1398 (15%), 17,5% из мандатов в депутатов в громадах, 17% в районных советах (910 мандатов).
- Глава СН Александр Корниенко назвал результат партии на местных выборах большим успехом.
- На довыборах в Верховную Раду на 208 округе в Черниговской области Олег Ляшко проиграл кандидату от СН Анатолию Гунько.
Читайте также: Месть и разочарование. Почему Зеленский проиграл местные выборы. Или не проиграл?
Комментарии