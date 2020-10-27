Корниенко считает большим успехом результат Слуги народа на местных выборах

Глава Слуги народа отметил, что партии удалось получить больше всех мандатов в облсоветах

Результат Слуги народа на местных выборах является большим успехом. Такую оценку дал глава партии Александр Корниенко в комментарии Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что СН, хоть и является молодой политсилой, смогла, согласно партийному подсчету, получить 20% всех мандатов в облсоветах страны – больше, чем другие партии. "Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе, – добавил он.

Корниенко также считает, что "большинство граждан в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм – пророссийские силы ожидаемо набрали меньше мандатов в местных советах, чем проукраинские".

Он считает, что местные лидеры вместе с большими полномочиями получили большую ответственность за состояние дорог, уровень медобслуживания, отопление домов, образование и культурное развитие своего края. "И спрашивать люди также будут с них", – добавил он.

25 октября в Украине прошли местные выборы. LIGA.net вела хронику в день голосования и продолжает ее вести в период подсчета голосов.

26 октября в СН заявили, что по их параллельному подсчету, кандидат от Слуги народа Ирина Верещук набирает 5,5% голосов на выборах мэра Киева, а сама партия – 7,4% голосов в Киевсовет.

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Марк Сировой

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