Евросолидарность посчитала 80% голосов и показала свои результаты – инфографика

По параллельному подсчету Евросолидарности, партия набирает от 9 до 14% в большинстве областей, побеждает в Киевсовете и четырех облсоветах

Евросолидарность параллельно посчитала 80% голосов и заявила о победах в Киевсовете и четырех облсоветах.

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Предоставлены такие результаты:

– Евросолидарность побеждает в Киевском горсовете (20,29%, посчитано 100 % протоколов), Киевском облсовете (19,74%), Львовском облсовете (31,32%), Тернопольском облсовете (23,36%), Ровенском облсовете (18,77%)

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– Евросолидарность будет представлена во всех облсоветах, горсоветах облцентров, горсоветах Кривого Рога, Краматорска, Славянска, Старобельска и других городов;

– Кандидаты от ЕС проходят во второй тур в Ровно (Александр Тертяк – 16,7%, оппонент Виктор Шакирзян – 19,4%), Сумах (Вадим Акперов – 16,1%, оппонент Александр Лысенко – 43,5%), Львове (Олес Синютка – 31,8%, оппонент Андрей Садовый – 39,8%);

– от 9 до 14% Евросолидарность набирает в большинстве областей;

– до 9% – в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях;

– Евросолидарность обходит Слугу народа в Харькове (8,13% против 8,03%), кандидат от Евросолидарности в мэры Одессы получил большую поддержку, чем кандидат от СН;

– ЕС получает уже более 100 глав ОТГ.

25 октября в Украине прошли местные выборы. LIGA.net вела хронику в день голосования и продолжает ее вести в период подсчета голосов.

вела хронику в день голосования и продолжает ее вести в период подсчета голосов. 26 октября в СН заявили, что по их параллельному подсчету, кандидат от Слуги народа Ирина Верещук набирает 5,5% голосов на выборах мэра Киева, а сама партия – 7,4% голосов в Киевсовет.

27 октября в СН заявили, что по их параллельному подсчету, "слуги" получат больше всех мандатов в областных и районных советах, Евросолидарность – вторая по облсоветам, но третья – в районных.

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Марк Сировой

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