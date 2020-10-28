ОАСК вернул партии Пальчевского иски о пересчете голосов в Киеве
В поданных исках от партии Победа Пальчевского нет сведений, что их подписал законный представитель партии
Окружной административный суд Киева вернул исковые заявления партии Победа Пальчевского о повторном подсчете голосов на некоторых избирательных участках столицы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Решение вернуть иски принято, поскольку в заявлениях нет сведений о том, что подписавшее их лицо является законным представителем или адвокатом Победы Пальчевского.
В суде отметили, что 27 октября в ОАСК было подано 16 заявлений о повторном подсчете голосов. ОАСК просили признать противоправными действия Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Днепровской, Голосеевской и Святошинской территориальных избирательных комиссий.
- По данным параллельного подсчета голосов партии Слуга народа, Победа Пальчевского не прошла в Киевский городской совет.
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