В Николаеве во второй тур выборов мэра вышли Сенкевич и кандидат от ОПЗЖ

В горсовет Николаева прошли шесть партий: ОПЗЖ, Пропозиция, Слуга народа, Евросолидарность, Партия Шария и Наш край

Во второй тур выборов мэра Николаева проходит действующий городской голова Александр Сенкевич и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка. Об этом сообщают НикВести со ссылкой на решение Николаевской территориальной избирательной комиссии.

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Сенкевич, баллотировавшийся от партии Пропозиция, набрал 38,94% голосов, Чайка – 29,31%.

Ранее, 3 ноября, ТИК Николаева объявила результаты выборов в горсовет, в него прошли шесть партий:

– ОПЗЖ – 28,57% (17 мандатов);

– Пропозиция – 23,09% (14 мандатов);

– Слуга народа – 14,89% (9 мандатов);

– Евросолидарность – 6,99% (5 мандатов);

– Партия Шария – 6,4% (5 мандатов);

– Наш край – 5,05% (4 мандата).

4 ноября были установлены результаты выборов в Луганской области.

Мэром Чернигова в первом туре переизбран Владислав Атрошенко.

В Одессе – второй тур, в него вышли действующий мэр Геннадий Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик.

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Денис Юдин

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