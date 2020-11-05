Выборы в Одессе: второй тур между Трухановым и кандидатом ОПЗЖ, в горсовете – пять партий

Барьер в 5% на местных выборах в Одессе преодолели Доверяй делам, ОПЗЖ, Слуга народа, Евросолидарность и Партия Шария

Одесский городской совет сформируют пять партий, лидирует на выборах партия действующего мэра города Геннадия Труханова. На выборах мэра во втором туре встретятся Труханов и кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик. Такие результаты голосования объявила Одесская территориальная избирательная комиссия, сообщает Думская.

Барьер 5% для прохождения в горсовет преодолели:

– Доверяй делам – 26,19% (20 мандатов);

– ОПЗЖ – 23,66% (18 мандатов);

– Слуга народа – 12,46% (10 мандатов);

– Евросолидарность – 11,87% (10 мандатов);

– Партия Шария – 6,82% (шесть мандатов).

На выборах мэра Труханов получил 38,35%, Скорик – 19,47%, Петр Обухов от Евросолидарности – 11,5%, Олег Филимонов от Слуги народа – 10,09%.

Во втором туре за должность городского головы будут соперничать Труханов и Скорик.

4 ноября были установлены результаты выборов в Луганской области.

Мэром Чернигова в первом туре переизбран Владислав Атрошенко.

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Денис Юдин

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