Айвазовская: В Борисполе должны пройти перевыборы мэра из-за смерти победившего кандидата

По словам координатора сети ОПОРА, выборы мэра Борисполя должны быть признаны не состоявшимися, поскольку Анатолий Федорчук не сможет получить мандат

Выборы мэра Борисполя должны быть признаны не состоявшимися и проведены заново из-за смерти победившего на них действующего мэра Анатолия Федорчука. Об этом в Facebook сообщила координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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По словам Айвазовской, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 280 Избирательного кодекса, территориальная избирательная комиссия должна назначить перевыборы, поскольку избранный мэром кандидат не сможет получить мандат городского головы.

Сегодня, 28 октября, стало известно, что заболевший коронавирусом Федорчук скончался. Партия Наш край заявляла, что он лидирует на выборах мэра Борисполя.

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Денис Юдин

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