UA

Айвазовская: В Борисполе должны пройти перевыборы мэра из-за смерти победившего кандидата

28.10.2020, 16:50
Айвазовская: В Борисполе должны пройти перевыборы мэра из-за смерти победившего кандидата - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам координатора сети ОПОРА, выборы мэра Борисполя должны быть признаны не состоявшимися, поскольку Анатолий Федорчук не сможет получить мандат

Выборы мэра Борисполя должны быть признаны не состоявшимися и проведены заново из-за смерти победившего на них действующего мэра Анатолия Федорчука. Об этом в Facebook сообщила координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Айвазовской, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 280 Избирательного кодекса, территориальная избирательная комиссия должна назначить перевыборы, поскольку избранный мэром кандидат не сможет получить мандат городского головы.

  • Сегодня, 28 октября, стало известно, что заболевший коронавирусом Федорчук скончался. Партия Наш край заявляла, что он лидирует на выборах мэра Борисполя.

Читайте также: Местные выборы в Украине: хроника

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Ольга Айвазовская местные выборы Борисполь анатолий федорчук

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новий старт" після ковіду: Шлях Максима Гладченка, який мріє одягати національні збірні

Партнерський проєкт"Новий старт" після ковіду: Шлях Максима Гладченка, який мріє одягати національні збірні
 