Айвазовская: В Борисполе должны пройти перевыборы мэра из-за смерти победившего кандидата
28.10.2020, 16:50
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
По словам координатора сети ОПОРА, выборы мэра Борисполя должны быть признаны не состоявшимися, поскольку Анатолий Федорчук не сможет получить мандат
Выборы мэра Борисполя должны быть признаны не состоявшимися и проведены заново из-за смерти победившего на них действующего мэра Анатолия Федорчука. Об этом в Facebook сообщила координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
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По словам Айвазовской, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 280 Избирательного кодекса, территориальная избирательная комиссия должна назначить перевыборы, поскольку избранный мэром кандидат не сможет получить мандат городского головы.
- Сегодня, 28 октября, стало известно, что заболевший коронавирусом Федорчук скончался. Партия Наш край заявляла, что он лидирует на выборах мэра Борисполя.
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