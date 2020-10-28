Садовой и Синютка согласились провести дебаты на мусороперебатывающем заводе

Кандидат от Европейской солидарности предложил действующему меру провести дебаты на заводе по переработке мусора

Действующий мэр Львова Андрей Садовый и кандидат в мэры от Европейской солидарности Олег Синютка согласились о проведении дебатов перед вторым туром местных выборов. Об этом в Facebook заявил Садовый.

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Ранее Синютка сообщил, что дебаты между кандидатами можно провести на "разрытой" улице Степана Бандеры или же на мусороперерабатывающем заводе.

"Олег Михайлович, не уверен, что это самое комфортное место для дебатов. Но как скажете", – добавил Садовый.

Однако на каком именно заводе по переработке мусора проведут дебаты – кандидаты не уточнили.

Мій опонент у другому турі погодився на дебати і запропонував провести їх на сміттєпереробному заводі. Мабуть, це мало... Опубликовано Андрій Садовий Среда, 28 октября 2020 г.

По результатам параллельного подсчета 80% голосов Евросолидарностью, Синютка набрал 31,8%, его оппонент – 39,8%.

По результатам экзитпола Liberty Report, Садовый набрал 41,2% голосов, Синютка – 27,3%.

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Станислав Стороженко

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